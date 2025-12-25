Nacionales

Ulloa: La Navidad nos recuerda que la paz y la esperanza son posibles

Ulloa: La Navidad nos recuerda que la paz y la esperanza son posibles
Redacción Web
25 de diciembre de 2025

En su mensaje de Navidad, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, subrayó que esta fecha reafirma que Dios no es lejano, sino cercano a la realidad humana, al hacerse pequeño y humilde en Jesús.

El arzobispo resaltó que en tiempos marcados por la ausencia de seres queridos, así como por divisiones, violencia e injusticias a nivel mundial, el Niño de Belén trae un mensaje claro de esperanza. Según Ulloa, la Navidad recuerda que la paz es posible, que siempre existe la oportunidad de recomenzar y que la esperanza no se apaga.

Asimismo, hizo un llamado a que esta celebración renueve los hogares, sane heridas y fortalezca la fraternidad, impulsando a la sociedad a cuidar a los más vulnerables y a construir relaciones basadas en la solidaridad y el respeto.

Monseñor Ulloa concluyó deseando una santa y feliz Navidad, vivida en familia, en paz y con el corazón abierto a Dios y a los hermanos.

Tags:
Navidad
|
Monseñor Ulloa
|
Mensaje de fe
|
Ciudad de Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR