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Ulloa llama a “bajar el tono” y evitar el odio

Ulloa llama a “bajar el tono” y evitar el odio
ML | Monseñor José D. Ulloa.
Redacción Metro Libre
07 de septiembre de 2026

ML | Monseñor José Domingo Ulloa hizo ayer un llamado al país a “bajar el tono” y a recuperar el diálogo, especialmente ante las diferencias y conflictos que se expresan en la vida pública y las redes sociales. Durante la homilía del domingo, el Arzobispo de Panamá aclaró que bajar el tono no significa renunciar a las convicciones, guardar silencio ante las injusticias o dejar de exigir responsabilidades. Sin embargo, sostuvo que la verdad y la firmeza no necesitan insultos ni humillaciones.

“Podemos pensar diferente sin convertirnos en enemigos. Podemos discrepar sin despreciarnos. Podemos reclamar justicia sin alimentar el odio”, expresó durante su mensaje.

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