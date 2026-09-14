Ulloa llama a respetar dignidad de migrantes

ML | El Arzobispo de Panamá, Monseñor, José Domingo Ulloa, llamó a no 'acostumbrarse al sufrimiento' de migrantes y refugiados y pidió que el país los acoja 'sin cerrar el corazón ni humillar'.En la Eucaristía por la 112.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, celebrada ayer desde Casa Hogar Luisa, Ulloa tomó la lema del Papa León XIV 'Incluso uno solo de estos pequeños', para exigir atención prioritaria a la niñez migrante."Por estas puertas han entrado madres con sus hijos y familias que dejaron su tierra. Aquí encuentran una puerta abierta", afirmó Monseñor Ulloa. Definió la acogida como 'dar alimento, cama, escuchar y proteger a un niño'.Ulloa dedicó el mensaje más duro a los menores: 'Ningún niño debería aprender lo que es huir'.