Ulloa: Panamá necesita actuar con ética y responsabilidad

El arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa Mendieta hizo un llamado directo a la reflexión nacional durante su homilía de este Domingo de Resurrección, al asegurar que Panamá necesita una transformación profunda basada en la esperanza, la fe y el compromiso ciudadano.

Durante su mensaje, el prelado afirmó que el país “necesita experimentar la Resurrección”, no como un discurso simbólico, sino como una urgencia real frente a los desafíos sociales que enfrenta.

En ese sentido, señaló problemáticas que según expresó deben ser confrontadas como: la indiferencia ante el dolor ajeno, la corrupción, la violencia, la desesperanza en los jóvenes y la exclusión de los sectores más vulnerables, incluyendo a los privados de libertad.

Asimismo, advirtió sobre los factores que agravan esta realidad, mencionando el egoísmo, el miedo, la impunidad, la división y el conformismo como obstáculos que frenan el desarrollo del país.

El arzobispo destacó que la transformación no depende únicamente de factores externos, sino también del compromiso de cada ciudadano, al indicar que el cambio comienza cuando las personas deciden actuar con responsabilidad, ética y sentido de justicia.

“Panamá necesita cristianos y ciudadanos audaces, capaces de vivir su fe en lo público, de actuar con coherencia y de no callar ante lo incorrecto”, expresó.

Finalmente, reiteró que la construcción de un mejor país requiere decisiones concretas orientadas al bien común, donde la fe, los valores y la acción individual se conviertan en motores de cambio para la sociedad.