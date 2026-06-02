Última semana para inscribirse en el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026

Los profesionales interesados en formar parte del servicio exterior panameño tienen hasta el próximo 5 de junio para inscribirse en el Concurso Público de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La convocatoria busca seleccionar a los aspirantes que ingresarán al Programa de Formación Diplomática y Consular, requisito previo para incorporarse formalmente a la carrera diplomática y consular del país.

El proceso de selección contempla la evaluación de los méritos académicos, competencias y aptitudes de los candidatos mediante distintas etapas establecidas dentro del concurso.

Entre los requisitos para participar se encuentran ser panameño por nacimiento o naturalizado, en este último caso con más de 15 años de residencia en el país posteriores a la naturalización; no haber sido condenado por delitos dolosos ni contra la Administración Pública; y contar con título universitario de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado en Relaciones Internacionales o Política Internacional.

La Cancillería también indicó que, con el aval de la Comisión Calificadora, podrán ser admitidos profesionales de otras disciplinas que posean estudios especializados en áreas consideradas estratégicas para el país.

Las inscripciones se realizan de forma virtual a través del formulario disponible en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y permanecerán abiertas hasta el 5 de junio de 2026.

Los aspirantes que requieran información adicional sobre el proceso podrán realizar consultas a través del correo electrónico [email protected].