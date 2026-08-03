UMIP abre su segundo período de admisión 2026 para carreras del sector marítimo y logístico

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) abrió su segunda jornada de inscripciones para el período académico 2026, vigente del 3 de agosto al 23 de septiembre. La convocatoria ofrece a jóvenes panameños y extranjeros la oportunidad de formarse en áreas clave para la economía azul, como marina mercante, ingeniería, logística, puertos y administración marítima.

Los aspirantes deberán realizar la Prueba de Aptitud Académica, programada para el sábado 3 de octubre.El vicerrector académico de la UMIP, Roberto Aparicio Alvear, destacó que esta jornada responde a las exigencias del mercado y al posicionamiento de Panamá como referente del comercio marítimo internacional.

“Nuestro objetivo es brindar a más jóvenes la posibilidad de acceder a una formación de excelencia, con programas académicos pertinentes y orientados a fortalecer el liderazgo del país como centro logístico y marítimo internacional”, subrayó el vicerrector.

Bajo el lema “No pierdas la oportunidad de formar parte de la UMIP”, la universidad impulsa una campaña de promoción para acercar su oferta de carreras con más del 95 % de empleabilidad a estudiantes interesados en un sector en constante evolución.

La institución busca así captar talento interesado en desarrollar competencias técnicas y de liderazgo en una de las industrias más dinámicas del mundo.Los interesados pueden inscribirse mediante el código QR de la campaña institucional o consultar la oferta académica en las plataformas oficiales de la universidad.

Adicionalmente, se han habilitado el correo electrónico [email protected] y el teléfono 6982-0355 para brindar orientación. En el marco de sus 20 años de trayectoria, la UMIP reafirma su compromiso con la formación de profesionales capacitados para impulsar el desarrollo económico del país.