Un año marcado por la partida de grandes comunicadores

A pocos días de conmemorarse el Día del Periodista en Panamá, este 13 de noviembre, el ejercicio de recordar también lleva a mirar hacia quienes dedicaron su vida a informar, contar historias, formar generaciones y dejar huellas en los medios de comunicación del país.

Durante este 2026, el periodismo panameño ha despedido a reconocidas figuras de la prensa escrita, la radio, la televisión y la comunicación deportiva, cuyas trayectorias marcaron distintas etapas de la historia nacional.

Entre ellos figura Rubén Darío Concepción, periodista y corresponsal en la provincia de Chiriquí, quien falleció el 18 de enero. Se distinguió por su trabajo comunitario y por dar visibilidad a las necesidades de las poblaciones de la región.

El 7 de abril se conoció el fallecimiento de Jorge Isaac Guevara, reconocido referente de la locución y el periodismo nacional, cuya voz acompañó durante años a distintas generaciones de panameños.

El 27 de mayo falleció Joaquín Vásquez Ramírez, quien también se desempeñó como comunicador social, productor y conductor del programa radial y digital “Sembradores de Futuro”. Además, fue dirigente comunitario y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal.

En junio, el periodismo nacional recibió otro golpe con el fallecimiento, el día 9, de Rubén Darío Murgas Torraza, reconocido periodista, escritor y analista panameño, cuya trayectoria abarcó la prensa escrita, la radio y la televisión.

El 23 de junio también se conoció el fallecimiento de José Antonio “Antonín” Aizpurúa, reconocido periodista deportivo, comentarista y promotor del deporte panameño. Su trabajo trascendió los medios de comunicación y las canchas, donde contribuyó a la formación de niños y jóvenes.

A esta lista se suma José Félix “Payín” Atencio Alvarado, quien dedicó gran parte de su vida a la radio, al periodismo y al servicio de las comunidades veragüenses, dejando recuerdos entre quienes compartieron su trayectoria.

Una de las pérdidas más recientes fue la de Griselda Alcira López, quien falleció el 23 de octubre. Fue mucho más que una destacada periodista y docente universitaria. Se convirtió en pionera de la televisión educativa al desempeñarse como directora de Radio y Televisión Educativa, Canal 11. También contribuyó a la formación de nuevas generaciones de comunicadores.