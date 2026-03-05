Un incendio en San Bartolo afecta a varias comunidades

La tranquilidad y salud de los residentes de San Bartolo y comunidades vecinas se vieron nuevamente amenazadas tras registrarse, por tercera ocasión, un incendio en el relleno sanitario del distrito.

El siniestro, que se desató esta semana, generó una densa nube de humo tóxico que provocó problemas respiratorios y malestar general entre los moradores.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Zona Regional Bugaba, a través de la estación de Puerto Armuelles, atendió la emergencia en el distrito de Barú.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, debido a las condiciones del área, fue necesario el trabajo conjunto con maquinaria pesada para la remoción del material, facilitando las maniobras de control y extinción. Además, “se ha requerido el uso de agentes químicos tipo espuma para sofocar el incendio y evitar su propagación”, detallaron.

La entidad confirmó que el incendio fue sofocado al final de la tarde de ayer. Destacaron que este vertedero municipal ha registrado varios incendios durante el presente año, situación que también ha sido atendida por el MiAmbiente Regional de Chiriquí en apoyo a los bomberos.