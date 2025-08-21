Un plan de mejora en el suministro de agua a nivel nacional

El acceso a agua de calidad para todos los panameños está más cerca. El presidente José Raúl Mulino reveló un plan nacional para mejorar la disponibilidad y calidad del agua en todo el país, que incluye la modernización de las plantas potabilizadoras y la ejecución de proyectos clave a cargo del IDAAN.

Dicho proyecto de de modernización incluye proyectos ya adjudicados en Los Santos, y en las plantas de Yaviza, Farallón, Chepo y Parita. Mulino también mencionó que se preparan nuevas licitaciones para Pacora, Cabra y Chitré, y se están diseñando proyectos para La Chorrera, Chame, San Carlos, Coclé y Barú.

En la provincia de Panamá Oeste, se destacó el avance de la potabilizadora de Howard, la cual está en su fase final. El presidente también se refirió a la planta de Panamá Pacífico, señalando que se están completando las instalaciones de toma de agua, así como las conexiones y tuberías eléctricas que, de manera sorprendente, no se instalaron durante su construcción original.

Mulino pidió paciencia a los residentes de Panamá Oeste, asegurando que pronto tendrán acceso a un mejor servicio de agua.