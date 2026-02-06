Un plan para proteger a las comunidades vulnerables en el Darién

Las comunidades indígenas y rurales del Darién contarán con mayor presencia institucional y asistencia legal tras la renovación de la hoja de ruta entre Panamá, el Consejo Noruego para Refugiados y la Unión Europea. El plan busca romper las barreras históricas que impiden a estas poblaciones acceder a servicios básicos de protección de derechos humanos

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, destacó que la prioridad institucional es garantizar que los servicios de protección lleguen a las comunidades indígenas y áreas rurales que enfrentan barreras geográficas. “Trabajamos de manera coordinada para llevar esperanza y justicia a quienes históricamente han estado desatendidos”, señaló el titular.

Por su parte, Luis Lanza, representante del NRC, calificó a la Defensoría como un socio estratégico fundamental. Gracias a un acuerdo de cooperación vigente por varios años, esta colaboración ha permitido: apoyo técnico y logístico, realizar jornadas legales comunitarias y desplegar servicios móviles de la Defensoría, acercando la atención en derechos humanos a poblaciones que históricamente enfrentan mayores barreras de acceso.

Al cierre del encuentro, las delegaciones coincidieron en la importancia de no solo mantener, sino expandir esta colaboración. El objetivo final es elevar el impacto del proyecto en Darién y diseñar nuevas hojas de ruta que promuevan el bienestar integral de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.