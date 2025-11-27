Una institución que va de la mano con nuestra educación

ML | El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que aprobó un total 605 préstamos (Créditos Educativos), de enero a septiembre de este año, por un monto global de B/.26,231,184.57.

El mes de agosto se refleja como el de mayor cantidad de préstamos aprobados, un total de 147, que se traduce en un monto total de B/.6,169,662.05. En ese sentido, la cifra global de créditos pendientes por desembolsar es de B/.6,300, 300, una cantidad consolidada de vigentes y nuevos créditos.

Estos Préstamos Educativos son un apoyo económico que se ofrece a estudiantes panameños para realizar estudios a nivel superior en Panamá y el exterior del país. Estos préstamos incluyen gastos relacionados a la instrucción (matrícula, colegiatura, laboratorios, libros, equipos, materiales, entre otros) y de manutención (alimentación, hospedaje y transporte).

Devengan un interés anual del 3, 4 y 5% sobre saldo a capital, considerando la modalidad del crédito y el monto solicitado. El financiamiento tiene un plazo hasta de 30 años, tomando en consideración el monto total del crédito.

También la entidad ofrece créditos para financiar estudios de Primaria, PreMedia y Media, en un apoyo para los padres de familia, que no cuentan con recursos suficientes.