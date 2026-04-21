Una investigación por blanqueo de capitales

Y.Ortiz | La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) confirmó que se investiga a su secretario general, Marco Andrade, y al activista indígena Toribio García, por el presunto delito de blanqueo de capitales.

El dirigente Andrade informó que, a pesar de no haber sido notificado de la denuncia en su contra por la querella interpuesta el pasado viernes 17 de abril, el domingo 19 de abril su casa fue allanada, se incautó su celular y se revisó su vehículo. “Una persona asegura que recibí una gran suma de dinero que proviene de un supuesto delito de peculado relacionado con los fondos del seguro educativo del sindicato, que aún está en auditoría en la Contraloría. Y se supone que tenía que darle una parte al dirigente comarcal Toribio García, con el cual no tengo ningún contacto”, explicó el dirigente.

Carlos Vargas, parte del equipo legal de CONUSI, explicó que ante este hecho se han gestionado algunas medidas: “Iniciamos el trámite de medidas de protección ante la CIDH en favor de Andrade y la junta directiva del gremio, e igual acción ante la OIT, activando mecanismos sobre la protección de dirigentes sindicales”.