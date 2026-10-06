Una mujer es detenida tras hallazgo de 162 paquetes de presunta droga en Veraguas

Una mujer de 32 años fue aprehendida durante un operativo realizado en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, donde fueron decomisados 162 paquetes de presunta droga.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro a un vehículo conducido por la aprehendida, en coordinación con el Ministerio Público.

Durante la inspección, las unidades policiales localizaron ocho bolsas de basura de color negro que ocultaban los paquetes rectangulares con la sustancia ilícita. En el vehículo también fue encontrado un dispositivo móvil.

La ciudadana y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.