Una persona fallece tras colisión múltiple en la avenida Domingo Díaz

Este sábado 11 de julio una persona murió tras una colisión múltiple registrada en la avenida Domingo Díaz, frente a la estación del Metro de Pedregal.

Luego del accidente, equipos de respuesta en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) realizaron labores de remoción de escombros y lograron habilitar totalmente la vía.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y manejar con responsabilidad para evitar tragedias en las carreteras.