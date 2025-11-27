Una tonelada de droga incautada en Colón

Una operación coordinada permitió la incautación de 1,162 paquetes de presunta droga en un puerto ubicado en la provincia de Colón.

La sustancia ilícita se encontraba oculta dentro de un contenedor con origen en Panamá y destino final España.

Esta acción fue realizada en el marco del Plan Firmeza por personal de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas (UTOA), y la Unidad Canina.

En otras acciones, las autoridades también informaron que, en las últimas 24 horas, se decomisaron ocho armas de fuego, se aprehendieron 299 personas: 219 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, 10 por microtráfico y 25 en flagrancia.

Se realizaron 121 diligencias de allanamiento, se decomisaron 164 municiones, dinero en efectivo, 5 vehículos y un semoviente recuperado.

En materia de tránsito se colocaron 1,060 boletas, de las cuales, 125 fueron por exceso de velocidad, 48 por luces no adecuadas, 26 por licencias vencidas y 2 por embriaguez comprobada.

En tanto, 41 vehículos fueron removidos con grúa.