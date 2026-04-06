Una veintena de académicos busca dirigir centros regionales

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En la unidad educativa de Los Santos, el actual director de este centro de estudios, el magíster Edwin Díaz, presentó su postulación para reelegirse en el cargo. Lo acompaña en la nómina 'Unidos para Avanzar' Lelvis Sánchez, como subdirector. Ambos funcionarios aspiran a un tercer periodo en el cargo.Bajo la nómina 'La Voz del Cambio', el profesor de Economía Aquilino Broce aspira al cargo de director de esta sede educativa. La nómina la completa, como subdirector, el catedrático Juan Castillo.