$!Unachi desmiente la renuncia de su rectora Etelvina de Bonagas

Tras difundirse la carta de renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Etelvina Medianero de Bonagas, fechada el 11 de mayo y con copia a la ministra de Educación, Lucy Molinar, desde la entidad informaron que tal documento no es auténtico.

“A la comunidad universitaria y a la sociedad en general, informamos que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí no ha presentado su renuncia. Cualquier información que indique lo contrario es infundada. Agradecemos su atención y confianza”, reveló la UNACHI en un reciente comunicado.

En una nota que fue filtrada en los medios, de este lunes 25 de mayo, la ministra Molinar se había dirigido al Consejo General Universitario de dicha entidad para informarles sobre presuntas irregularidades académicas y administrativas dentro de esa casa de estudios, denuncias que ya fueron remitidas a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

En el mismo documento, Molinar adjuntó la carta de renuncia de la actual rectora de la Unachi, con su firma y cédula, la cual se haría efectiva el 11 de julio de 2026; sin embargo, ahora desde dicho centro de estudios superiores informan desconocer el documento.