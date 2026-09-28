UNACHI retoma gestión por $7.7 millones para pagos adeudados

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Absel Navarro, acudirá este lunes a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para retomar el proceso de traslado de una partida por $7.7 millones, destinada a atender parte de las obligaciones salariales pendientes con los colaboradores de la institución.

Navarro afirmó que “la universidad ha gestionado de manera continua ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el traslado de una partida presupuestaria que permita garantizar el pago de las tres quincenas pendientes al personal docente y administrativo”.

El rector tenía previsto asistir a la Comisión de Presupuesto el pasado jueves 24 de septiembre, sin embargo, según señaló en un comunicado, no recibió la convocatoria ni una notificación oficial para presentarse ante la instancia legislativa.

En tanto Katherine Santamaría, vocera de los funcionarios de la Unachi, indicó que: “La preocupación es grande, ya que el rector nos había anunciado a través de un comunicado oficial que el traslado de partida iba a ser de alrededor de $30 millones y hoy, en la vista presupuestaria, vimos que solamente es de $7.7 millones. Eso realmente no cubre la vigencia hasta diciembre”.

Sin embargo, Siomy Wong, director de Planificación de la UNACHI, explicó que “inicialmente se había identificado un déficit presupuestario cercano a los $30 millones”. No obstante, indicó que la asignación de estos recursos está sujeta a una serie de medidas que debe adoptar la universidad, entre ellas, la restricción del gasto.

Sobre el resto del dinero para cubrir el presupuesto de este año, Wong señaló que: “Nos han comunicado que hay que seguir gestionando el restante déficit, que ronda alrededor de 22 millones de balboas. Tenemos toda la disposición y contamos con todo el apoyo que nos ha planteado el ministerio de seguir buscando los recursos para culminar el 2026”.