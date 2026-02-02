Nacionales

Unidad Especializada localiza a 10 personas reportadas como desaparecidas durante el fin de semana

PEXELS | Volanteo durante la búsqueda de una persona desaparecida.
Redacción Web
02 de febrero de 2026

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, informó que logró localizar a 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026.

Según el reporte institucional, el sábado fueron ubicados cuatro ciudadanos, entre ellos una menor de 13 años en Bocas del Toro y un menor de 14 años en Panamá, ambos bajo Alerta Amber. Ese mismo día también se localizó a una mujer adulta de 30 años en Chiriquí y a un hombre adulto de 81 años en la provincia de Panamá.

El domingo 1 de febrero, las autoridades reportaron la ubicación de seis personas adicionales. Entre ellas, un menor de 17 años en Panamá bajo Alerta Amber, así como menores de 14 y 16 años en las provincias de Chiriquí y Darién.

También fueron localizadas una menor de 15 años en Veraguas, una menor de 16 años en Chiriquí y una menor de 14 años en Panamá, todas bajo activaciones de Alerta Amber.

