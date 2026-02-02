Unidad Especializada localiza a 10 personas reportadas como desaparecidas durante el fin de semana

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, informó que logró localizar a 10 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026.

Según el reporte institucional, el sábado fueron ubicados cuatro ciudadanos, entre ellos una menor de 13 años en Bocas del Toro y un menor de 14 años en Panamá, ambos bajo Alerta Amber. Ese mismo día también se localizó a una mujer adulta de 30 años en Chiriquí y a un hombre adulto de 81 años en la provincia de Panamá.

El domingo 1 de febrero, las autoridades reportaron la ubicación de seis personas adicionales. Entre ellas, un menor de 17 años en Panamá bajo Alerta Amber, así como menores de 14 y 16 años en las provincias de Chiriquí y Darién.

También fueron localizadas una menor de 15 años en Veraguas, una menor de 16 años en Chiriquí y una menor de 14 años en Panamá, todas bajo activaciones de Alerta Amber.