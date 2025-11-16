Nacionales

Universidad de Panamá establece calendario académico 2026

16 de noviembre de 2025

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó el calendario 2026, que establece las fechas oficiales para el periodo de verano, primer y segundo semestre, incluyendo procesos de matrícula, inicio de clases, exámenes, entrega de calificaciones y periodos administrativos.

El período de matrícula de verano será del 5 al 10 de enero. Las clases iniciarán el 12 de enero y finalizarán el 21 de febrero. Los exámenes finales se llevarán a cabo del 23 al 28 de febrero. El verano culminará oficialmente el 7 de marzo de 2026.

La matrícula para estudiantes de primer ingreso se realizará del 2 al 7 de marzo, y para estudiantes regulares del 9 al 21 de marzo. Las clases iniciarán el 23 de marzo, con retiro e inclusión permitidos hasta el 11 de abril. El semestre cerrará clases el 4 de julio, y los exámenes finales se desarrollarán del 6 al 18 de julio.

Mientras, la matrícula para el segundo semestre se efectuará del 3 al 15 de agosto, y el pago de matrícula del 4 de agosto al 5 de septiembre. El inicio de clases está programado para el 17 de agosto, con retiro e inclusión hasta el 5 de septiembre. El último día de clases será el 28 de noviembre, y los exámenes finales se extenderán del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

