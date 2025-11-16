Universidad de Panamá establece calendario académico 2026

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó el calendario 2026, que establece las fechas oficiales para el periodo de verano, primer y segundo semestre, incluyendo procesos de matrícula, inicio de clases, exámenes, entrega de calificaciones y periodos administrativos.

El período de matrícula de verano será del 5 al 10 de enero. Las clases iniciarán el 12 de enero y finalizarán el 21 de febrero. Los exámenes finales se llevarán a cabo del 23 al 28 de febrero. El verano culminará oficialmente el 7 de marzo de 2026.

La matrícula para estudiantes de primer ingreso se realizará del 2 al 7 de marzo, y para estudiantes regulares del 9 al 21 de marzo. Las clases iniciarán el 23 de marzo, con retiro e inclusión permitidos hasta el 11 de abril. El semestre cerrará clases el 4 de julio, y los exámenes finales se desarrollarán del 6 al 18 de julio.

Mientras, la matrícula para el segundo semestre se efectuará del 3 al 15 de agosto, y el pago de matrícula del 4 de agosto al 5 de septiembre. El inicio de clases está programado para el 17 de agosto, con retiro e inclusión hasta el 5 de septiembre. El último día de clases será el 28 de noviembre, y los exámenes finales se extenderán del 30 de noviembre al 12 de diciembre.