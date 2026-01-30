Universidad de Panamá establece nuevo reglamento para otorgar licencias y años sabáticos a docentes

La Universidad de Panamá ha establecido nuevos requisitos, tiempos mínimos de servicio y procedimientos administrativos aplicables al personal docente que solicite licencias y años sabáticos, según informó la institución.

El documento, aprobado por el Consejo General Universitario (CGU) y publicado en la Gaceta Oficial, estipula que, para optar por cualquier tipo de licencia, el docente debe haber cumplido un tiempo mínimo de servicio, el cual varía según la naturaleza de la solicitud:

Licencias con sueldo por perfeccionamiento académico: Mínimo de un (1) año de servicio.

Licencias sin sueldo (asuntos personales): Mínimo de un (1) año de servicio.

Licencia sabática: Mínimo de cinco (5) años de servicio continuo, garantizando así una trayectoria académica consolidada.

Tipos de licencias contempladas

El reglamento detalla diversas modalidades de apoyo al docente:

Por estudios: Para especializaciones, maestrías o doctorados vinculados al área de desempeño.

Con sueldo: Por razones de salud, maternidad o representación institucional.

Sin sueldo: Por asuntos personales, siempre que no se afecte el normal desarrollo de las actividades académicas.

Definición y compromisos de la licencia sabática

La normativa define la licencia sabática como un periodo destinado a la investigación científica, producción intelectual, actualización académica o innovación pedagógica. Durante este tiempo, el docente debe cumplir con un plan de trabajo aprobado. Al finalizar, el beneficiario tiene la obligación de reintegrarse a la universidad y presentar informes académicos que socialicen los resultados obtenidos.

Alcance y restricciones

La reglamentación se dirige exclusivamente al personal docente con vínculo laboral activo y continuidad. Es importante destacar que los docentes incluidos en el banco de datos (tanto ordinarios como extraordinarios) no se consideran personal docente regular; por lo tanto, no son sujetos de aplicación para licencias con sueldo ni para el año sabático.

Procedimiento administrativo

Para gestionar estas solicitudes, se deben seguir los canales institucionales:

Presentación: Ante la unidad académica correspondiente (dirección o decanato).

Evaluación: Las instancias académicas y administrativas competentes analizarán la viabilidad según la normativa.

Requisitos: Solicitud formal, justificación, acreditación de tiempo de servicio, plan de trabajo/estudios y documentos probatorios.

Plazos: Se debe cumplir estrictamente con los tiempos de presentación para asegurar una evaluación oportuna y transparente.