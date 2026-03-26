Universidad de Panamá extiende el plazo de pago de matrícula

La matrícula correspondiente al primer semestre de 2026 en la Universidad de Panamá podrá ser pagada hasta el 15 de abril de 2026, luego de que la institución extendiera el plazo para la cancelación.

La Secretaría General de la casa de estudios superiores explicó que esta decisión responde a la situación económica que atraviesa el país, marcada por el alza del combustible, factor que afecta directamente el poder adquisitivo de la comunidad estudiantil; con esto, se pretende brindar un alivio económico a los estudiantes ante el incremento en el costo de la vida.

Mediante la Circular DSG-395-2026, firmada por el secretario general, Ricardo A. Parker D., la administración universitaria solicitó a las autoridades académicas difundir esta información a todos los estudiantes de sus unidades, con el fin de garantizar que puedan cumplir con el proceso de matrícula sin contratiempos.