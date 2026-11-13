Universidad de Panamá honra a 31 profesionales de la comunicación fallecidos en pandemia

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, junto con el Sindicato de Periodistas de Panamá y el Colegio Nacional de Periodistas, develó un monumento en homenaje a 31 profesionales de la comunicación que fallecieron durante la pandemia de COVID-19, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista.

Durante el acto, el rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, destacó que el homenaje busca mantener viva la memoria de quienes continuaron realizando labores informativas desde las calles mientras gran parte de la población permanecía en sus hogares.

Por su parte, el decano de la Facultad de Comunicación Social, Edgardo Murgas Álvarez, reconoció el trabajo de la periodista Esperanza Navarro, autora del libro *Voces Apagadas: Periodistas caídos en pandemia*, que recoge el sacrificio de los comunicadores fallecidos durante la emergencia sanitaria.

El monumento incorpora una pluma, un micrófono y una cámara, como representación de las principales herramientas de trabajo en el ámbito de la comunicación. También lleva grabados los nombres de los homenajeados, como testimonio de su aporte a la sociedad panameña.