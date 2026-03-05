Universidad de Panamá inaugura la IX Escuela Internacional de Verano

La Universidad de Panamá inaugurará este lunes 9 de marzo la novena edición de la Escuela Internacional de Verano, un espacio académico y cultural que reunirá durante cinco días a especialistas nacionales e internacionales para el intercambio de conocimientos, experiencias científicas y manifestaciones artísticas.

El acto inaugural se realizará a las 10:00 a.m., en el Paraninfo Universitario, con la conferencia magistral “El español como lengua académica y científica ante el paradigma de la Inteligencia Artificial”, que será dictada por el rector de la Universidad de Granada, Dr. Pedro Mercado Pacheco.

Del 9 al 13 de marzo, el campus universitario acogerá una programación que incluye conferencias, seminarios, encuentros científicos y actividades culturales, en las que participarán académicos provenientes de 12 países, en una iniciativa que articula docencia, investigación y extensión universitaria.

Como parte de los actos protocolares de esta edición, la Universidad de Panamá otorgará el título de Doctor Honoris Causa al rector de la Universidad de Granada, institución invitada especial de España en esta versión 2026. La ceremonia de investidura se celebrará el miércoles 11 de marzo en el Paraninfo Universitario, fortaleciendo los vínculos académicos entre ambas instituciones.

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, invitó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en los cursos y actividades programadas durante la semana. “La Escuela Internacional de Verano tiene raíces profundas en la historia universitaria panameña”, señaló el rector al destacar la tradición de estas jornadas académicas.

Desde su fundación en 1935, mediante decreto presidencial del 29 de mayo impulsado por el entonces mandatario Harmodio Arias Madrid, la Universidad de Panamá ha promovido actividades académicas y culturales durante los meses de verano. En sus primeras décadas estas iniciativas se conocieron como “Temporadas de Verano” y posteriormente como “Escuela de Temporada”.

Estas jornadas incluían conferencias, encuentros literarios, seminarios especializados y actividades culturales con la participación de destacados intelectuales, con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer oportunidades de actualización profesional a quienes no podían integrarse al período académico regular.

Durante la actual administración rectoral, el proyecto fue retomado y fortalecido bajo el nombre de Escuela Internacional de Verano, alcanzando cinco ediciones entre 2018 y 2022 y consolidando un modelo que combina intercambio científico, cooperación internacional y promoción cultural.

Entre sus objetivos estratégicos destaca la creación de un espacio académico-cultural para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre especialistas de distintas regiones del mundo, así como la proyección de la Universidad de Panamá como una institución generadora de investigación, docencia y extensión con impacto nacional e internacional.

En un contexto global donde la internacionalización y la transferencia de conocimiento se han convertido en ejes clave del desarrollo universitario, la IX Escuela Internacional de Verano 2026 reafirma el compromiso de la Universidad de Panamá con la excelencia académica, la integración regional y la construcción de redes de cooperación que trascienden fronteras.