Universidad de Panamá inicia este lunes el segundo semestre académico 2025

La Universidad de Panamá (UP) dará inicio este lunes, 18 de agosto, al segundo semestre del año académico 2025 con un periodo de retiro e inclusión de asignaturas que se extenderá hasta el 6 de septiembre.

El rector Dr. Eduardo Flores Castro invitó a los estudiantes a seguir esforzándose en sus estudios; asimismo, a los funcionarios administrativos, los instó a continuar entregando lo mejor de sí para enaltecer el buen nombre de nuestra Universidad; mientras que, a los profesores, los exhortó a mantener su compromiso con la docencia, la investigación y la extensión, contribuyendo así al engrandecimiento de la Patria.

“Recordemos que el compromiso comienza desde el primer día de clases, y juntos podemos hacer de este semestre una etapa de grandes logros”, expresó Flores Castro.

De acuerdo con el calendario oficial, el último día de clases será el 29 de noviembre, mientras que los exámenes finales se desarrollarán del 1 al 13 de diciembre.

La entrega de calificaciones deberá realizarse a más tardar siete días hábiles después de aplicada la última prueba.

Para los estudiantes que requieran evaluaciones de recuperación o convocatoria, estas se llevarán a cabo del 15 al 20 de diciembre.

El semestre concluirá oficialmente el 31 de diciembre, y las vacaciones de profesores se extenderán del 1 al 30 de enero de 2026.

El calendario también contempla importantes fechas nacionales y cívicas que interrumpirán el desarrollo de clases, entre ellas:

*7 de octubre: Aniversario 90 de la Universidad de Panamá (día cívico laborable)

*2 de noviembre: Día de los Difuntos

*3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

*5 de noviembre: Día de Colón

*10 de noviembre: Separación de Panamá de España y Grito de Independencia de La Villa de Los Santos

*8 de diciembre: Día de la Madre

* 25 de diciembre: Navidad

La institución reiteró la importancia de que estudiantes y docentes se ajusten a las fechas establecidas para garantizar un cierre de año académico organizado y eficiente.