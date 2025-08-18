Universidad de Panamá suspende clases y labores administrativas por falta de agua

Este lunes, 18 de agosto, se suspenden las clases y labores administrativas en el Campus Octavio Méndez Pereira y la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, por falta de agua tras falla que afectó operación en la potabilizadora de Chilibre, informó el rector Eduardo Flores.

A las 10:31 a.m., del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informaron que “una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte sacó de línea a la planta potabilizadora de Chilibre”.

En tanto, a las 11:18 a.m. indicaron que la planta restableció sus operaciones al 100%, tras una falla eléctrica. “Inicia el proceso progresivo de recuperación del suministro de agua potable en Panamá y San Miguelito”, agregaron.