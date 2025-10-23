“Vamos a darle una laptop a cada estudiante”, anunció el presidente Mulino

Este jueves, 23 de octubre, el presidente de la República José Raúl Mulino, aseguró que cumplirá su compromiso de entregarle una laptop a cada estudiante panameño y que el proceso de licitación para esa compra está avanzando.

“La licitación de laptops que fue un compromiso que adquirí con cada estudiante... Estamos haciendo un trabajo entre MEDUCA, AIG, MICI, SENACYT y sumaremos a la Universidad tecnológica de Panamá (UTP)”, manifestó el mandatario.

Mulino destacó que “quiero que todos los estudiantes de este país tengan acceso a la informática, a computadoras de última generación para terminar con la enorme brecha de desigualdad que existe”.

“Vamos a darle esa laptop a cada estudiante panameño, con una licitación abierta que va en curso y muy transparente. Esto va acompañado de la modernización de la infraestructura escolar”, dijo el presidente.