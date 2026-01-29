Vehículo de operaciones no tripulado fortalece búsqueda acuática de los bomberos

Con un vehículo de operaciones no tripulado, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) espera fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias acuáticas.

La entidad informó que este nuevo equipo permite localizar objetivos en el fondo de cuerpos de agua (ríos, lagos y áreas marítimas) de forma más rápida y eficiente, optimizando recursos y reduciendo el tiempo de respuesta en las labores de búsqueda.

En la actualidad, el Departamento de Búsqueda y Rescate Acuático cuenta con 46 buzos certificados a nivel nacional, altamente entrenados y equipados con trajes de neopreno, botas especializadas y tecnología adecuada para operar en distintos entornos acuáticos, garantizando intervenciones seguras y efectivas.