La seguridad en la provincia de Colón atraviesa un momento crítico marcado por la constante presión del crimen organizado. De acuerdo con los informes de la Policía Nacional, un total de 29 estructuras pandilleriles operan en distintos sectores de la región, extendiendo su influencia principalmente en comunidades como Cristóbal Este, Cativá, el Casco de la ciudad de Colón, etc.

Ante esta realidad, el capitán Ángel Trejos, de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), explicó que la institución mantiene una estrategia integral que equilibra la represión del delito con la prevención social. Bajo este enfoque, la Sección Antipandillas y el Ministerio Público han ejecutado 61 operaciones orientadas a desarticular las capacidades de estas agrupaciones.

“Esta estrategia contempla dos líneas fundamentales: acciones represivas e investigativas a través de nuestra sección especializada y el Ministerio Público, y acciones preventivas orientadas a evitar que niños, adolescentes y jóvenes sean captados por organizaciones delictivas”, detalló el oficial, destacando el uso de herramientas como los programas G.R.E.A.T., D.A.RE., charlas escolares y actividades deportivas coordinadas por la DIPRED y el Servicio Policial de Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, el flanco preventivo y la gestión municipal generan duros cuestionamientos desde las bases políticas locales. Por un lado, Carlos Lima, presidente del Consejo Municipal de Colón, advirtió sobre un incremento palpable de los grupos delincuenciales en las calles y señaló directamente a la administración local: “De parte de la alcaldía no hemos visto ningún programa de prevención de grupos delincuenciales”, aseveró.

Por su parte, la vicealcaldesa Bethel Malca explicó que las fricciones internas limitan su margen de acción. Aclaró que, “aunque mantengo mi condición de vicealcaldesa electa, desde enero de 2025 no ejerzo funciones dentro de la Alcaldía por decisión del alcalde”. Recomendó canalizar las consultas directamente hacia la Alcaldía y los estamentos de seguridad.