Venezolanos en Oslo agradecen el apoyo del presidente Mulino y Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue ovacionado a su salida del hotel sede de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, que este año se le otorgará a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Decenas de periodistas y ciudadanos venezolanos aglomerados afuera del Gran Hotel Oslo manifestaron su agradecimiento en público por el apoyo que ha brindado el Presidente Mulino a la causa liderada por Machado en busca de restablecer la democracia en Panamá, informaron en un comunicado de la Presidencia.

Mulino se tomó un momento para saludar y responder a los aplausos y felicitaciones de los venezolanos y periodistas que gritaban: “Gracias Presidente”, “Gracias Panamá”, afirmando que sin duda es el momento para que los venezolanos recuperen su libertad.

Para Mulino el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz a Machado es un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela. “Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan de que aquí no hay vuelta para atrás”, afirmó Mulino.