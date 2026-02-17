Veraguas supera inspecciones sanitarias, Carnavales transcurren con orden y limpieza

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que los operativos de Carnaval en la provincia de Veraguas se desarrollan sin anomalías, como parte de las acciones de vigilancia y prevención sanitaria desplegadas durante las festividades.

De acuerdo con la entidad, se inspeccionaron 30 cisternas con el fin de garantizar el suministro de agua segura a la población. Asimismo, se verificaron 44 puestos de comida y 68 manipuladores de alimentos, para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias y prevenir riesgos a la salud pública.

Además, el MINSA detalló que se mantiene el control de vectores y la atención activa en los centros de salud para brindar respuesta oportuna y proteger a la población durante estas actividades.