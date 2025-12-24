$!Voces de la comunidad cristiana destacan el verdadero significado de la natividad

Líderes de distintas iglesias cristianas en Panamá coinciden en que la Navidad (natividad) va más allá de los regalos.

Para Nelson Rivera, pastor bautista, esta festividad subraya “que Dios se hizo hombre para poder identificarse con nosotros y salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo más importante que debemos recordar”. Según Rivera, el problema radica en que “muchas veces la gente se enfoca más en los regalos, la comida o la ropa y se olvida de lo que realmente significa”.

Geovanny Medina, miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, señala que la fecha es “una época muy hermosa para recordar el nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo”, e invita a “buscar momentos para ayudar a otros y oportunidades para servir”. Medina asegura que, aunque algunas costumbres se han perdido, “la mayoría todavía las mantiene”, y destacó la campaña “Ilumina el Mundo”, que promueve actos de caridad en todo el mes de diciembre.

Finalmente, Anais Solís, pastora de la iglesia Aviva Vive Feliz, celebró la unidad mostrada este año. “Por primera vez en Panamá se ha visto un mayor apoyo para resaltar el verdadero significado de la Navidad, que es Jesucristo”. Para Solís, la Navidad representa un regalo eterno: “La salvación es un regalo eterno, no temporal. Tener a Jesucristo en nuestra vida es un regalo que nunca desaparece”. En su iglesia, el 24 de diciembre se realiza un Servicio de Peticiones, un espacio dedicado a la unidad, el perdón y a la reconciliación.