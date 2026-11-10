10 de noviembre: hacer patria también es tender la mano

Cada 10 de noviembre, La Villa de Los Santos se viste de gala para conmemorar el histórico grito de independencia de 1821, una fecha que evoca el valor, la identidad y el espíritu patriótico de Rufina Alfaro y de un pueblo que hizo historia.

Sin embargo, este año la celebración debe tener un significado especial, además de rendirle loor a nuestra gesta libertaria, debemos demostrar solidaridad con quienes hoy necesitan de nosotros.

El sismo que golpeó a la región dejó a la provincia de Los Santos entre las más afectadas, poniendo a numerosas familias frente a dificultades que no se resuelven con aplausos ni desfiles. Detrás de cada vivienda afectada hay historias, necesidades y personas que esperan una mano amiga para recuperar la tranquilidad.

Por eso, este 10 de noviembre, hagamos patria de una manera diferente. Que nuestras banderas también representen esperanza, que nuestras celebraciones se conviertan en oportunidades para recolectar ayudas y que el orgullo de ser santeños se traduzca en acciones concretas.

Porque hacer patria no es solamente marchar al ritmo de una banda, vestir pollera o rendir honores a nuestros símbolos. Hacer patria es solidarizarnos con nuestra gente, especialmente con quienes más lo necesitan.

¡Que viva el 10 de noviembre, que viva La Villa y que viva la solidaridad santeña!