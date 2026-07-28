111 de fundación del arrabal de Santa Ana, como Corregimiento

Y como barrio se cumple 348 años, porque desde 1915 fue creado. El Corregimiento de Santa Ana, sigue siendo un barrio legendario, y este 26 de julio 2026 cumple 111 de fundación.

Es conocido como el arrabal, un área de mucho movimiento comercial, alegre y bullicioso, lo cual lo caracteriza. Su principal referencia es el templo que lleva su nombre Santa Ana, y el parque que ha sido testigo mudo de luchas sociales inolvidables, como la del movimiento Inquilinario que ha dejado huellas para la historia.

Lo irónico es que la Iglesia de Santa Ana, por décadas estuvo rodeada de cantinas y bares. Hasta se llegó a ponerle a una cantina el nombre La Cantina el Cielo, muy famosa ubicada entre calle 14 y Calle C.

Ahora ese sector es una zona roja y de poco movimiento. El Parque de Santa Ana sigue adueñado por indigentes a pesar de que las autoridades han hecho el esfuerzo de un cambio, no se ha logrado.

Tradición era los 26 de julio una profesión por todas las calles del barrio, y actividades festivas y deportivas, pero el modernismo hizo cambio estas costumbres.