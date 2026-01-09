9 de enero: solo un día para recordar

La gesta patriótica del 9 de enero es uno de los momentos nacionales donde el sentir sobre la situación del país durante las primeras décadas del siglo 20 llegó a punto de ebullición, mostrando el malestar que venía fraguándose y que constituyó el giro de timón para que, finalmente, se pusiera término a la presencia militar norteamericana permanente en nuestro país.

En la actualidad, el día se visualiza para muchos como el primer día libre en el año, con actos gubernamentales y la participación de familiares de los estudiantes y la visita a los monumentos, los cuales por lo visto solo son limpiados y reacondicionados en la cercanía de la fecha.

Con la inferencia norteamericana muy marcada en esta parte del continente estos días, el sentimiento de aquellos días vuelve a sentirse, más por los hechos ocurridos en Caracas a principios de año y que a pesar de su crudeza, han sido para alegría de los venezolanos alrededor del mundo y rabia de aquellos que consideran a EEUU un ente maligno, creando una rara dualidad entre los que ven resultados sobre métodos y respeto a la ley internacional.

*Periodista