Aguda crisis electoral en India: valiosa y oportuna lección para otras democracias

Una reciente investigación periodística de The Indian Express, famoso diario inglés de la India, ha desatado una fuerte crisis institucional y política en torno al liderazgo actual de la Comisión Electoral de la India (ECI por sus siglas en inglés), organismo equivalente al Tribunal Electoral de Panamá, institución constitucional de la India más importante. La Comisión Electoral de la India esta encabezada por un presidente (CEC por sus siglas en inglés), Sr. Gyanesh Kumar y dos comisionados, el Sr. Sukhbir Singh Sandhu y el Sr. Vivek Joshi.

El informe exclusivo, publicado por la periodista Ritika Chopra el pasado 24 de septiembre, reveló que los dos comisionados electorales presentaron al menos 14 objeciones formales por escrito durante un período de 10 meses contra las decisiones adoptadas por el CEC Kumar. Ambos comisionados denunciaron haber sido mantenidos “en la oscuridad” respecto a medidas clave, tildando algunos movimientos de “no autorizados e ilegales”. Según Constitución de la India, la Comisión Electoral es un órgano multipartito donde las decisiones deben tomarse por consenso o mayoría, no de manera dictatorial por el CEC.

Es muy curioso que el CEC Kumar es el primer presidente de la Comisión Electoral, nombrado en virtud de una ley de 2023 que excluyó al presidente de la Corte Suprema de la India del comité de selección y sustituyó al magistrado por Amit Shah, el más poderoso ministro del Gabinete del mandatario primer ministro Modi del BJP- partido hinduista conservador y ultra nacionalista. Los partidos de la oposición han argumentado que este cambio debilita la independencia de la comisión electoral.

El líder opositor en el Parlamento (Cámara Baja o Cámara de Comunes), Rahul Gandhi, en la capacidad del tercer miembro del comité, se opuso al nombramiento del Sr. Kumar y solicitó que se aplazara mientras la Corte Suprema examinaba las impugnaciones contra la nueva ley. Al respecto cabe destacar que Rahul Gandhi ya había advertido hace 2 años contra este tipo de constantes malas prácticas, fraude y confabulaciones por la Comisión Electoral.

El actual debate sobre el fascismo en la India gira en torno a la ideología del Hindutva (nacionalismo basado en la religión hindú que constituye casi 80% de la población india) y su relación con movimientos políticos contemporáneos e históricos. El partido BJP y su organización patrón asociada, Sangh Parivar con su acrónimo RSS, funcionan como una forma de extrema derecha o de corte fascista creando presión sobre las minorías religiosas (especialmente la musulmana y la cristiana), el control o la influencia sobre instituciones democráticas. Mirando recién instancias y acontecimientos parece que la prensa convencional india ha caído en un “estado de emergencia oficioso” desde el año 2014 cuando el primer ministro Modi llegó al poder y el más que evidente acercamiento de su partido, el BJP, a las grandes familias propietarias de los medios.

Ambos magnates Mukesh Ambani (Reliance Group) y Gautam Adani (Adani Group) son dueños de más de 70 medios confirma el auge de los llamados Medios Godi (un juego de palabras inventado por el famoso periodista Ravish Kumar para designar a los “ciegos seguidores y sicofantes” del mandatario Modi), que mezclan el populismo con la propaganda a favor del BJP y su patrón organización RSS.

Es de saber que la India ocupa el puesto 157 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que lo sitúa como uno de los lugares más peligrosos y restrictivos para ejercer el periodismo. Aunque el artículo 19(1)(a) de la Constitución de la India protege la libertad de expresión, no menciona explícitamente a la prensa como un derecho autónomo, sino que se deduce de este principio y está sujeto a restricciones por orden público o seguridad nacional.

Ante la existentes Máquinas de Votación Electrónica (EVM), varios Grupos de Sociedad Civil y Derechos Humanos han exigido la revisión del 100% de los comprobantes VVPAT (sistema de verificación en papel) en lugar de muestras parciales, argumentando riesgos de falta de trazabilidad absoluta en el sistema digital. Partidos de oposición han cuestionado la imparcialidad del organismo electoral ante denuncias de irregularidades administrativas y el manejo de las revisiones masivas de votantes en distintos Estados del país. Las objeciones de los comisionados se centran en el proceso denominado Revisión Intensiva

Especial (SIR por sus siglas en inglés), un barrido a gran escala para actualizar el padrón electoral de votantes en la India. Bajo la gestión del CEC Sr. Kumar, se estima que más de 130 millones de nombres fueron eliminados de las listas provisionales de votantes en 30 Estados y Territorios de la Unión (cerca del 13% del electorado), lo que desató alarmas por la posible privación de derechos democráticos.

La Comisión Electoral emitió un comunicado minimizando las revelaciones del diario inglés, The Indian Express, argumentando que “las opiniones divergentes y las notas internas son parte normal de las deliberaciones democráticas”. Partidos de la oposición tal como el Congreso Nacional Indio y movimientos estudiantiles juveniles lideradas por la presidenta de AISA (All India Students Union), Neha Bora, han salido a las calles de las principales metrópolis y ciudades exigiendo la renuncia inmediata del Sr. Kumar, acusándolo de actuar de manera partidista para favorecer al partido gobernante BJP. La Corte Suprema de la India, incluso su imparcialidad se pone muy en duda primera vez en la historia del independiente India. Los parlamentarios de la oposición contemplan preparar “Impeachment”- una moción parlamentaria de destitución en su contra.

Citando las palabras del famoso historiador, novelista y ensayista de la India, Mukul Kesavan, “Es una insurrección de la energía, vitalidad y dinamismo de la juventud y GenZ contra la arrogancia, supresión y opresión del Estado Autoritario”. Es este escenario actual, es curioso ver el protagonismo de Rahul Gandhi con persistente y meticuloso esfuerzo de consolidar todas las fuerzas opuestas al gobierno de primer ministro Modi quien aspira quedarse en sitio de poder hasta el mes de mayo de 2029 cuando los electorales ciudadanos de la India tendrán que ejercer su “Derecho de Franquicia Universal para Adultos” con el fin de celebrar las elecciones generales parlamentarias para democráticamente elegir el próximo jefe del gobierno. Cabe señalar que Rahul Gandhi ha dicho categóricamente que el único objetivo de estas protestas pacíficas y orgánicas con el eslogan de “Uniendo Fuerzas” es lograr la destitución del Sr. Kumar, conseguir que sea encarcelado y poner fin a la revisión intensiva especial (SIR).

“De hecho, en una verdadera democracia, el pueblo y la gente común debe hablar, expresar y cuestionar al gobierno del día. “Los jóvenes de la India no son meros espectadores pasivos; están marcando la diferencia. Con su energía, innovación y entusiasmo, tienen el poder de transformar la gobernanza en esta vibrante democracia”, según manifiesta Neha Bora, una de las feroces representantes de GenZ y presidenta de la Organización Estudiantil AISA. Se cree que tanto “GenZ” como “Movimiento liderado por el Partido de los Cucarachas” muestran una actitud progresiva, nada que ver con la edad sino con las ganas de ver un futuro más robusto, armónico, participativo y transparente en el ámbito de la India, el país que siempre ha aspirado a ser la mayor democracia del mundo en el sentido real del término.