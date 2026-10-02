Anécdotas de las organizaciones de naciones unidas

La ONU afronta una semana crítica con guerras, IA y tensión entre las potencias. En medio de ello recuerdo algunas, entre muchas, anécdotas curiosas escenificadas en este foro creado 24 de octubre de 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En septiembre de 1960, el líder cubano Fidel Castro estableció el récord del discurso más largo en la historia de la Asamblea General de la ONU: 4 horas y 29 minutos. Durante la misma convulsa sesión Nikita Jrushchov, para interrumpir el debate, golpeó la mesa repetidamente con su zapato, cuando el filipino, Lorenzo Sumulong, acusó a la Unión Soviética de dominar a los países de Europa del Este.

En su única intervención ante la ONU, el líder libio Muammar el Gadafi rompió la Carta de la ONU (2009). Luego el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu (2012) acudió a la Asamblea con una cartulina que mostraba una caricatura de una bomba con una mecha encendida.

En la sesión de 2026 un día después de que el presidente estadounidense George W. Bush pronunciara su discurso, el presidente venezolano Hugo Chávez subió al podio, se persignó y declaró: “Ayer estuvo el diablo aquí... en este mismo lugar. Huele a azufre todavía esta mesa”.

Ese mismo día Evo Morales el presidente de Bolivia sacó una hoja de coca entre sus dedos frente al plenario, defendió el cultivo como tradicional. En el 2024 Edgard Leblanc Fils, presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, intentó beber agua directamente de la jarra de vidrio.