Arias: Panamá tiene millones de razones para creer en el turismo

Cuando revisamos las cifras más recientes del turismo, es inevitable sentirse optimista. Panamá superó los 2.65 millones de visitantes entre enero y noviembre de 2025, y, cuando veamos los datos de diciembre seguramente estaremos sobrepasando los tres millones de turistas que eligieron nuestro país el año pasado.

Estos visitantes representaron 5,981.4 millones de dólares en ingresos turísticos, lo que representa un crecimiento de 9.3% frente al mismo período del año anterior. La llegada de visitantes internacionales aumentó 7.6%, según la Autoridad de Turismo de Panamá. Son cifras contundentes: el turismo está creciendo y lo está haciendo con solidez.

Durante años hablamos del enorme potencial turístico del país. Hoy podemos decir que ese potencial se está convirtiendo en resultados reales. Más visitantes significan más empleo, más movimiento en restaurantes, hoteles llenos, transporte activo y comercios vendiendo. El turismo no es un discurso bonito; es economía viva que se siente en la calle.

Un factor clave en este crecimiento ha sido Copa Airlines. El programa Panamá Stopover ya supera los 200 mil pasajeros. Cada viajero que decide quedarse en el país deja ingresos, recomienda el destino y se convierte en embajador de Panamá. Estamos aprovechando nuestra posición geográfica de manera inteligente: no solo somos un punto de conexión, somos un destino que vale la pena conocer.

Pero esto no puede quedarse en una buena racha. El turismo exige estrategia a largo plazo y también acciones claras en el corto plazo. Requiere planificación, inversión sostenida y coordinación permanente entre el sector público y privado, pero también formación y educación técnica certificada que eleve la calidad del servicio que ofrecemos. Si queremos competir con los mejores destinos del mundo, debemos garantizar experiencias de alta calidad en cada punto de contacto con el visitante. Lo hemos dicho antes: cuando se trabaja con enfoque técnico, con continuidad y profesionalismo, los resultados llegan. Y también hemos advertido que el turismo necesita respaldo constante, porque es un sector que compite todos los días a nivel internacional.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos apostado firmemente por el segmento MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions) a través de nuestra plataforma de exposiciones internacionales. Expocomer, nuestra principal vitrina comercial con más de cuatro décadas de trayectoria es prueba de ello: desde hace 42 años apostamos por atraer compradores internacionales, generar encuentros de negocios y posicionar a Panamá como punto estratégico para ferias y congresos. A esto se suma Expo Turismo Internacional, que presenta el producto turístico panameño ante compradores especializados de distintos mercados.

Panamá ofrece un producto de calidad. Panamá lo tiene todo. Tenemos biodiversidad, cultura, turismo de negocios, playas, montañas y gastronomía. A esto se suma un elemento importante: el seguro al turista, que refuerza nuestro mensaje de seguridad y confianza. En un mundo donde el viajero valora cada vez más la tranquilidad, eso cuenta.

Ahora bien, si queremos crecer aún más, tenemos que atrevernos a innovar. Otros destinos competidores aplican incentivos para estimular el gasto del visitante. Panamá puede evaluar medidas como la exención del ITBMS a los turistas en sus compras, especialmente en temporadas clave. Eso nos haría más competitivos y potenciaría el turismo de compras, un segmento por el que ya somos reconocidos y podemos hacer crecer aún más.

El reto es claro y emocionante: si somos poco más de 4 millones de habitantes, ¿por qué no proponernos recibir 4 millones de turistas al año? No se trata solo de cantidad, sino de atraer visitantes que se queden más tiempo, gasten más y vivan experiencias memorables.

Panamá ya demostró que puede crecer cuando hace las cosas bien. Ahora toca mantener el rumbo, fortalecer la estrategia y seguir apostando por el turismo como uno de los grandes motores del desarrollo nacional.