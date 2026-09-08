ATTT: ordenar las calles salva vidas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre cumple una labor decisiva para Panamá: proteger vidas en las vías, ordenar la movilidad y promover una cultura de respeto entre conductores, peatones y pasajeros.

Cada señal de tránsito, operativo de seguridad, campaña de educación vial y control al transporte público tiene un propósito: reducir accidentes y evitar que una familia pierda a un ser querido por una imprudencia. La ATTT no solo regula vehículos; también tiene la responsabilidad de contribuir a que las personas lleguen seguras a sus hogares, escuelas y trabajos.

Las acciones para mejorar la fiscalización, modernizar trámites, controlar el transporte ilegal y reforzar las normas de circulación son necesarias en un país donde cada día miles de personas utilizan calles y carreteras. Una movilidad más organizada también ayuda a disminuir el caos, los retrasos y el estrés que afectan la vida cotidiana.

Sin embargo, la seguridad vial no depende únicamente de las autoridades. Requiere conductores responsables, transporte público comprometido y peatones conscientes. Respetar un semáforo, no conducir bajo efectos del alcohol y usar el cinturón de seguridad son decisiones que pueden salvar vidas.

Panamá necesita una ATTT firme, transparente y cercana al ciudadano. Ordenar el tránsito es respetar la vida.