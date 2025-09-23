Autoempleo y microempresa en Panamá

Es bastante común confundir “Autoempleo” y “Microempresa”, debido a que tanto los medios de comunicación social, redes sociales e incluso ONGs y Gremios Empresariales, al referirse a ellos los ubican en MIPYMES, tanto al autoempleo, a la microempresa e incluso al emprendimiento, y eso no es así.

Panamá, la normativa los diferencia claramente. El autoempleo, es la persona natural que genera ingresos por su cuenta con una o varias actividades, sin trabajar para otras personas, y sin tener necesariamente un contrato de trabajador y pueden prestar sus servicios eventualmente (Los llamados “Camarones”) a empresas o personas naturales. La microempresa, son personas natural o jurídica, que contratan empleados permanente o temporal, ambas pueden ser tanto formales como informales.

El autoempleo se divide en Subsistencia, que son los que tiene ingresos anuales menores a B/.12,000.00, y que generalmente no declarantes de renta, y por el otro Acumulación, tiene mayor potencial de crecimiento con ingresos entre B/.12,000.01 y B/.200,000.00 según la DGI.

La microempresa, según la AMPYME, son personas naturales o jurídicas que facturan menos de B/.150,000.00. Comprender que, por facturación anual, estos empresarios tienen beneficios en programas estatales, es por eso que no se dice microempresarios, sino empresario de microempresa. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.