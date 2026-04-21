Opinión

Barroso ante el mayor examen de la democracia

Barroso ante el mayor examen de la democracia
21 de abril de 2026

La próxima llegada de Jaime Barroso al Tribunal Electoral no es un simple relevo institucional: es una prueba de fuego para la credibilidad democrática de Panamá.

Asume el cargo en un contexto de desconfianza ciudadana, polarización política y creciente cuestionamiento a las instituciones. Esa combinación convierte cada decisión en un mensaje directo a la población y a los partidos políticos.

Uno de sus primeros grandes retos será blindar los procesos electorales de cualquier sombra de duda. Garantizar padrones transparentes, un manejo riguroso de las impugnaciones y una comunicación clara hacia la ciudadanía será clave para reducir la sospecha y fortalecer la confianza. La sociedad no solo exige legalidad; exige también legitimidad y transparencia visible. Otro desafío central será enfrentar las presiones políticas sin perder independencia. En un país donde cada fallo puede ser interpretado como un guiño a un sector u otro, Barroso deberá sostener una línea firme, técnica y apegada a la Constitución, aun cuando eso implique incomodar a los poderes de turno.

Finalmente, tendrá que acercar el Tribunal Electoral a la gente, especialmente a los jóvenes. Promover educación cívica, participación informada y uso responsable de las redes sociales será vital en tiempos de noticias falsas y campañas agresivas. El nuevo magistrado no solo administra elecciones: administra expectativas y esperanzas sobre la calidad de nuestra democracia.

* Abogado y analista político.

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