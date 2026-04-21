Barroso ante el mayor examen de la democracia

La próxima llegada de Jaime Barroso al Tribunal Electoral no es un simple relevo institucional: es una prueba de fuego para la credibilidad democrática de Panamá.

Asume el cargo en un contexto de desconfianza ciudadana, polarización política y creciente cuestionamiento a las instituciones. Esa combinación convierte cada decisión en un mensaje directo a la población y a los partidos políticos.

Uno de sus primeros grandes retos será blindar los procesos electorales de cualquier sombra de duda. Garantizar padrones transparentes, un manejo riguroso de las impugnaciones y una comunicación clara hacia la ciudadanía será clave para reducir la sospecha y fortalecer la confianza. La sociedad no solo exige legalidad; exige también legitimidad y transparencia visible. Otro desafío central será enfrentar las presiones políticas sin perder independencia. En un país donde cada fallo puede ser interpretado como un guiño a un sector u otro, Barroso deberá sostener una línea firme, técnica y apegada a la Constitución, aun cuando eso implique incomodar a los poderes de turno.

Finalmente, tendrá que acercar el Tribunal Electoral a la gente, especialmente a los jóvenes. Promover educación cívica, participación informada y uso responsable de las redes sociales será vital en tiempos de noticias falsas y campañas agresivas. El nuevo magistrado no solo administra elecciones: administra expectativas y esperanzas sobre la calidad de nuestra democracia.

* Abogado y analista político.