Burocracia versus fiscalización

En una era donde la velocidad no solo marca la diferencia, sino que puede cambiar el rumbo de la historia, nos encontramos con un obstáculo que cada día se vuelve más grande y peligroso: la burocracia. Hace mucho tiempo se creía que, cuantas más personas estuvieran al tanto de una situación, menores eran las probabilidades de cometer errores o actos de corrupción; sin embargo, el tiempo ha demostrado que la clave no es la cantidad, sino la calidad. En la actualidad, la necesidad de agilizar los procesos garantiza una empresa o institución productiva, sin trabas y al servicio de sus usuarios. La fiscalización jamás debe reñir con la productividad. La tecnología —lo que muchos llaman digitalización— puede ser la puerta que debemos atravesar para lograr mejores y más eficientes resultados. Al final, lo que todos piden es ser atendidos con dignidad y humanismo. Los trámites no deben ser lentos ni engorrosos, ni se deben estancar por la ausencia de un eslabón de la cadena. Se deben buscar soluciones y ofrecer alternativas tanto a los colaboradores como a los solicitantes para alcanzar mejores días, evitando que la burocracia sea la excusa para buscar mecanismos que vulneren las leyes y las buenas costumbres.

* Periodista.