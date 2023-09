Cambios en las prioridades de deportación de inmigrantes en EEUU

La Administración Biden ha retomado tres prioridades sobre las deportaciones de inmigrantes, establecidas en abril de 2022. Son las relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad de la frontera.

¿Qué significa esto? Hay una cantidad importantísima de personas que obviamente no están en el contexto de esas prioridades de deportación. Podrían hacer uso nuevamente de la discreción procesal del fiscal en materia de migración, para lograr la terminación de sus juicios o casos de corte.

Quienes se encuentran en un proceso o detención migratoria, tendrán la opción de plantear una revisión de su posible liberación, para tener el juicio en libertad, terminarlo, o sencillamente congelar el procedimiento, si se desea continuar con el trámite.

La congelación equivale a no enfrentarse todavía a un juicio, donde puede resultar deportado, porque está en proceso de ubicar nuevas pruebas o porque tal vez tiene un alivio migratorio distinto. Por ejemplo, un matrimonio con un ciudadano o residente permanente.

En un proceso de deportación, el gobierno está activamente buscando ejecutar la orden. Pero el cierre administrativo permite congelar el expediente, que no avance y así no enfrentar una decisión. Pero la petición de asilo todavía existe. Por ende, pueden pedirse permisos de trabajo. Aunque las personas no tengan delitos graves, la orden de deportación se mantiene. Sin embargo, pueden retomar la tranquilidad de que las agencias de seguridad no las buscarán activamente para detenerlas.

En este sentido, el gobierno tomará en cuenta si la persona tiene lazos familiares, buena conducta moral, si declara sus impuestos, etcétera.

Entonces, no será objeto de la ejecución de deportación, salvo que sea un criminal con delitos graves, que provenga de países donde formó parte de esquemas que atentaban contra la seguridad de Estados Unidos o que hayan llegado después del 1 de noviembre de 2020.

* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami.