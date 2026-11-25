El clamor de nuestra tierra Bajo los escombros de Los Santos no solo cayeron paredes de quincha y techos de zinc; quedó sepultada la tranquilidad del corazón agrícola de Panamá. Detrás de cada cifra oficial existe una humilde familia campesina que hoy duerme a la intemperie, mirando con profunda impotencia cómo la tierra fértil que alimentaba a toda una nación fue sacudida por la tragedia.

A la devastación del terremoto se suma el golpe silencioso de la sequía y las cosechas perdidas. El verdadero dolor no se mide en metros de cemento, sino en las manos callosas de nobles productores que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Cuando el granero del país colapsa, el eco del hambre y la tristeza no tarda en alcanzarnos a todos por igual.

Reconstruir estas nobles comunidades no puede ser una promesa lejana ni un trámite burocrático que tome años en llegar. Cada nuevo amanecer bajo la intemperie es un grito desgarrador de familias dignas que no piden limosnas, sino el derecho sagrado a levantarse y volver a sembrar esperanza. Mirar hacia otro lado mientras nuestra gente sufre en el suelo es traicionar el alma misma de la patria entera. No los dejemos morir en el olvido.