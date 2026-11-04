Opinión

Celebrar las fiestas patrias también exige responsabilidad financiera

Celebrar las fiestas patrias también exige responsabilidad financiera
Amalia Quintero
04 de noviembre de 2026

Las fiestas patrias son una oportunidad para demostrar el orgullo de ser panameños y apoyar las actividades que dinamizan la economía nacional. Los desfiles, las ventas de pequeños comercios y el movimiento turístico generan ingresos para muchas familias. Sin embargo, celebrar también requiere responsabilidad al administrar el dinero, establecer un presupuesto y evitar gastos que puedan afectar las finanzas del hogar.

La clave está en disfrutar de las tradiciones sin comprometer la estabilidad económica. Planificar las compras, comparar precios y priorizar las necesidades permite aprovechar estas fechas sin acumular deudas. Celebrar a Panamá también significa cuidar el esfuerzo que hay detrás de cada ingreso y tomar decisiones financieras responsables que beneficien a la familia más allá de los días festivos.

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Panamá
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