Celebrar las fiestas patrias también exige responsabilidad financiera

Las fiestas patrias son una oportunidad para demostrar el orgullo de ser panameños y apoyar las actividades que dinamizan la economía nacional. Los desfiles, las ventas de pequeños comercios y el movimiento turístico generan ingresos para muchas familias. Sin embargo, celebrar también requiere responsabilidad al administrar el dinero, establecer un presupuesto y evitar gastos que puedan afectar las finanzas del hogar.

La clave está en disfrutar de las tradiciones sin comprometer la estabilidad económica. Planificar las compras, comparar precios y priorizar las necesidades permite aprovechar estas fechas sin acumular deudas. Celebrar a Panamá también significa cuidar el esfuerzo que hay detrás de cada ingreso y tomar decisiones financieras responsables que beneficien a la familia más allá de los días festivos.