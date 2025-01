Comparto reflexiones sobre los principales cinco desafíos para la protección social y el desarrollo sostenible en el país. Es probable que me quede corto, me falten argumentos y otros desafíos. Lo importante es hacer un llamado a la acción inteligente, pues se nos vienen tiempos difíciles y no podemos seguir apáticos, limitados al intercambio de mensajitos en las redes sociales.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa a reflexionar brevemente sobre la crisis financiera de la CSS, la transformación del sistema de salud, el futuro de la minería metálica, garantizar la seguridad ciudadana, y la modernización de nuestro canal. Sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, es imperativo aceptar que, si no se aprueban las reformas a tiempo, nos quedaremos sin fondo de pensiones. Para superar esta situación hay tres soluciones y dos condiciones, todas conocidas y absolutamente obligatorias. Las soluciones de cumplimiento obligatorio son: aumentar la edad de jubilación, aumentar la cantidad de cuotas, y aumentar las tasas de aportaciones del trabajador y empleador. Todas requieren de un modelo de desarrollo económico que genere los suficientes empleos. Igualmente crítico para aumentar los ingresos de la CSS es la inversión de los fondos de pensiones en activos rentables, como bonos, acciones o bienes raíces, para generar mayores rendimientos y aumentar los recursos disponibles para el pago de las pensiones y; mejorar la eficiencia administrativa de la institución, eliminar el clientelismo político y la corrupción impune en la gestión.

En relación con la transformación del sistema de salud, considero que existen suficientes argumentos legales, políticos, estratégicos y técnicos para sustentar la conveniencia de la conformación de un sistema único público de salud. También tengo claro que la integración, por sí sola, no es la solución total, pues, la situación de las redes de servicios de salud del Minsa y de la CSS debe mejorar, superando las debilidades existentes en la gestión administrativa y clínica. Pero, eso sí, la “integración efectiva” es, en mi opinión, el mejor camino para superar la segmentación y fragmentación que afecta a nuestros servicios de salud.

Por otro lado, si nos limitamos a la coordinación efectiva en el sistema de salud, podemos alcanzar la organización deliberada de las actividades de atención al paciente y al intercambio de información entre todos los participantes involucrados en el cuidado de un paciente. El objetivo principal es lograr una atención más segura y efectiva.

Es igualmente para sostener la protección social y el desarrollo. La inseguridad en Panamá aumenta cada año, como lo demuestra la percepción de la inmensa mayoría de los ciudadanos, los cuales sienten y afirman que viven en un país cada vez más inseguro. Esta precepción de violencia y criminalidad queda demostrada por la ocurrencia de homicidios en Panamá, que se está convirtiendo en un grave problema de salud pública en los últimos años. Esta situación requiere de intervenciones efectivas para resolver las principales condiciones que contribuyen a explicar este fenómeno, que causa en promedio más de 500 muertes cada año.

Para prevenir el crimen y reducir los homicidios en Panamá será necesario que abordemos los factores que los determinan, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la violencia social, la cultura de la violencia, la salud mental, el consumo de drogas y alcohol, la historia de violencia, el acceso a armas, el pandillerismo, la presencia de grupos criminales, la corrupción y la impunidad.

