¿Cómo creerte?, justicia

Últimamente, hay una señora muy cuestionada en los medios, de nombre Justicia.

A todos en algún momento nos ha defraudado y llenado de impotencia, aunque en otros momentos nos causa regocijo. Constantemente, escuchamos comparativas con la Justicia de otros países, como la estadounidense, pero lo cierto es que ninguna justicia es infalible y para muestra, las películas de Hollywood sobre condenas injustas basadas en hechos reales como Cuestión de Justicia.

Y la Justicia nunca será infalible porque es administrada por mujeres y hombres, y nosotros distamos de ser infalibles. Sin embargo, lo peor que nos puede pasar como sociedad es dejar de creer en que existe la Justicia, porque en ese punto, se pierde también la fe en la certeza y temor del castigo.

Es decir, nuestra seguridad social depende de creer en una Justicia con nos decepciona, lo que resulta bastante complicado cuando existe una voz popular que repite que “por cazar una iguana una persona va presa”, mientras que por un saqueo millonario va “libre”, sin mencionar los acuerdos de pena que resultan irrisorios para la sociedad.

¿Y qué podemos hacer como sociedad para cambiar eso que nos decepciona? Este interrogante no tiene una respuesta que no sea utópica, sin embargo, nos queda intentar comprender este complicado y subjetivo concepto, entendiendo que, lo legalmente correcto no siempre es lo justo.

Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a optar por un acuerdo de pena que represente una rebaja de su condena; así lo establece la Ley, aunque el crimen se atroz. Lo cierto es que para mantener la paz social, debemos creerte Justicia, aunque nos abuses, con ese deber y persistencia que nos invita Rubén Blaldes en “Amor y Control”.

Del uso y crítica responsable del sistema se debe reforzar su transparencia.

El autor es abogado”