“Como el ave Fénix, volverán a remontar”

El pasado 17 de junio, fue un día triste para la Selección Nacional de Fútbol y para todos los panameños. Perdimos un partido, pero eso no es motivo para hablar mal de nuestros jugadores. Sabemos que se levantarán, como el ave Fénix, y volverán a remontar. Por ello, compartimos el siguiente poema como una muestra de amor a nuestra patria y de apoyo a quienes la representan con orgullo. ¡Arriba Panamá!

Yo te amo, Patria mía

Yo te amo, Patria mía, por tus indios milenarios, que sembraron en tu tierra la palabra ¡Libertad!Te amo, Patria mía,por los conquistadores que forjaron en tu alma la bravura de tu raza.Te amo, Patria mía,por tus guerreros indómitos y tus libertadores,que nos dieron un mundo de esperanzas. ¡YO TE AMO, PATRIA MÍA!

* El autor es periodista y docente.