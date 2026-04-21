Como hacer sus negocios seguros

Si mañana ocurre un imprevisto, ¿su negocio está realmente protegido? Muchas micro y pequeñas empresas se enfocan en crecer, pero olvidan resguardar lo que ya han construido.

Riesgos como incendios, inundaciones o accidentes pueden afectar seriamente la continuidad del negocio si no se cuenta con protección adecuada.

De hecho, un incendio puede generar pérdidas importantes si no se está preparado ni asegurado. Además, eventos como inundaciones —que implican el desbordamiento de agua en zonas no habituales— pueden causar daños materiales significativos. A esto se suma el factor humano: ¿qué pasaría si el dueño o una persona clave no puede operar el negocio? Hoy existen seguros diseñados especialmente para MYPE [Micro y Pequeña Empresa], que cubren equipos, locales, personal y continuidad operativa.

Estos productos son cada vez más accesibles y adaptados a la realidad empresarial. Asegurar su negocio no es un gasto innecesario, es una decisión inteligente para proteger su inversión, garantizar estabilidad y asegurar la continuidad frente a cualquier eventualidad.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.