¿Cómo negociar con tus acreedores?

Al acumularse las deudas por las razones que sean, la mayoría de las personas toman la decisión de no responder llamadas o evitar a los acreedores, Algunas veces por la vergüenza de no poder confrontar la deuda y otras porque si son sinvergüenza. Sin embargo, esta decisión suele empeorar la situación. Este tipo de silencio genera desconfianza y drásticamente reduce las posibilidades de encontrar una solución.

Lo mejor que debe hacer es comunicarse con sus acreedores con calma y hablar con honestidad, pues si usted está atravesando por dificultades económicas, Explique su realidad con frases sencillas como: “...Quiero pagar, pero en este momento no puedo cumplir en las mismas condiciones, por esta razón...” Esta actitud demuestra su disposición para resolver el problema.

Pero antes, piense en alternativas concretas que pueda cumplir, por ejemplo; solicitar una prórroga, pedir una reducción temporal en la cuota mensual o negociar un descuento si puedes realizar un pago parcial inmediato. Por lo general, los acreedores prefieren llegar a un acuerdo antes de estar obligados iniciar un proceso legal.

Una conversación respetuosa es una oportunidad de resolver un conflicto, Recuerde que negociar una deuda no es rendirse, sino buscar una salida inteligente.